Главное из брифинга Минобороны 1 — 7 ноября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 1 по 7 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине

С 1 по 7 ноября ВС РФ нанесли семь групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу;
  • транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • ремонтная база вооружения и военной техники;
  • цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила село в Запорожской области

Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Успеновка в Запорожской области.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали четыре бригады противника.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1470 боевиков. Также ВСУ лишились девяти танков и боевых бронированных машин, 81 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» продолжает уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 13 бригадам ВСУ.

В Харьковской области в районе города Купянска штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий вели ликвидацию окруженной группировки ВСУ. Бойцы ВС РФ зачистили от разрозненных групп противника населенные пункты Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка.

Всего за прошедшую неделю ВС РФ сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.

С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники. Всего за неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 украинским бригадам.

С 1 по 7 ноября в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1095 бойцов, пять танков, в том числе танк «Leopard», 27 боевых бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» ликвидирует окруженных боевиков ВСУ в Красноармейске

Подразделения группировки «Центр» в течение недели атаковали 23 бригады и три штурмовых полка ВСУ.

В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии в течение недели вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачищали от украинских боевиков села Гнатовка и Рог.

ВС РФ отразили 11 атак противника из села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженных формирований ВСУ.

Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. Попаданием FPV-дрона украинский танк Т-72 был уничтожен, боевиков ВСУ подавили стрелковым и артиллерийским огнем.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в городе Димитрове и продолжили активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный.

Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза прорвать окружение.

В данном районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.

«Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1695 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, 11 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, девяти станций РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 17 управляемых авиационных бомб;
  • 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1497 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.

