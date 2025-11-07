Главное из брифинга Минобороны 1 — 7 ноября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине
С 1 по 7 ноября ВС РФ нанесли семь групповых ударов.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу;
- транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- ремонтная база вооружения и военной техники;
- цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила село в Запорожской области
Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Успеновка в Запорожской области.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали четыре бригады противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1470 боевиков. Также ВСУ лишились девяти танков и боевых бронированных машин, 81 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» продолжает уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 13 бригадам ВСУ.
Всего за прошедшую неделю ВС РФ сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.
С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники. Всего за неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 украинским бригадам.
С 1 по 7 ноября в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1095 бойцов, пять танков, в том числе танк «Leopard», 27 боевых бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» ликвидирует окруженных боевиков ВСУ в Красноармейске
Подразделения группировки «Центр» в течение недели атаковали 23 бригады и три штурмовых полка ВСУ.
В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии в течение недели вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачищали от украинских боевиков села Гнатовка и Рог.
ВС РФ отразили 11 атак противника из села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженных формирований ВСУ.
Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. Попаданием FPV-дрона украинский танк Т-72 был уничтожен, боевиков ВСУ подавили стрелковым и артиллерийским огнем.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в городе Димитрове и продолжили активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный.
Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза прорвать окружение.
В данном районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
«Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1695 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, 11 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, девяти станций РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 17 управляемых авиационных бомб;
- 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1497 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.