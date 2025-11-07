Главное из брифинга Минобороны 1 — 7 ноября 2025 года: сводка за неделю

Всего за прошедшую неделю ВС РФ сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.