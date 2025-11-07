Ричмонд
Военный эксперт указал на признак приближения разгрома ВСУ

ВСУ ждет поражение на трех направлениях — в Купянске, Красноармейске и Волчанске — из-за отсутствия возможности пополнить личный состав. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, сейчас, когда ситуация на проблемных направлениях фронта обострилась до предела, Киев направляет туда «всех, кого может». Он напомнил об акции с высадкой спецназа в Купянске, которая окончилась ликвидацией украинских боевиков. Дандыкин добавил, что командование ВСУ пытается ликвидировать дефицит личного состава в котлах Красноармейска и Волчанска, где российские войска добиваются успеха, но безуспешно. «На все направления солдат просто не хватает», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Василий Дандыкин обратил внимание, что украинским военнослужащим, желающим сложить оружие, сложно сдаваться в плен, многие боевики ВСУ сбегают с поля боя. Эксперт уточнил, что сопротивление продолжается, но его уровень может существенно понизиться уже в ближайшее время. «Подкрепление из семи человек, которое перебросили в Купянск, — это меньше отделения. Людей сейчас собирают по сусекам, но все равно не могут набрать», — отметил он и добавил, что уехавшие за границу украинцы остаются недоступными для Киева, возвращение их для мобилизации и отправки на фронт нереально.

Ранее глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что позиция Киева в противостоянии с Москвой на линии боестолкновения является откровенно проигрышной. Он призвал украинское командование к переговорам с Россией, так как продолжение военного конфликта — это «пустая трата жизней».

Владимир Путин обратился к украинскому командованию принять решения о заблокированных в «котлах» украинских подразделениях в районах Красноармейска, Дмитрова и Купянска.