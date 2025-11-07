По словам эксперта, сейчас, когда ситуация на проблемных направлениях фронта обострилась до предела, Киев направляет туда «всех, кого может». Он напомнил об акции с высадкой спецназа в Купянске, которая окончилась ликвидацией украинских боевиков. Дандыкин добавил, что командование ВСУ пытается ликвидировать дефицит личного состава в котлах Красноармейска и Волчанска, где российские войска добиваются успеха, но безуспешно. «На все направления солдат просто не хватает», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Василий Дандыкин обратил внимание, что украинским военнослужащим, желающим сложить оружие, сложно сдаваться в плен, многие боевики ВСУ сбегают с поля боя. Эксперт уточнил, что сопротивление продолжается, но его уровень может существенно понизиться уже в ближайшее время. «Подкрепление из семи человек, которое перебросили в Купянск, — это меньше отделения. Людей сейчас собирают по сусекам, но все равно не могут набрать», — отметил он и добавил, что уехавшие за границу украинцы остаются недоступными для Киева, возвращение их для мобилизации и отправки на фронт нереально.
Владимир Путин обратился к украинскому командованию принять решения о заблокированных в «котлах» украинских подразделениях в районах Красноармейска, Дмитрова и Купянска.