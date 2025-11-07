Военный эксперт указал на признак приближения разгрома ВСУ

Василий Дандыкин обратил внимание, что украинским военнослужащим, желающим сложить оружие, сложно сдаваться в плен, многие боевики ВСУ сбегают с поля боя. Эксперт уточнил, что сопротивление продолжается, но его уровень может существенно понизиться уже в ближайшее время. «Подкрепление из семи человек, которое перебросили в Купянск, — это меньше отделения. Людей сейчас собирают по сусекам, но все равно не могут набрать», — отметил он и добавил, что уехавшие за границу украинцы остаются недоступными для Киева, возвращение их для мобилизации и отправки на фронт нереально.