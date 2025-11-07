ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал глава региона в Telegram-канале.
Женщин отвезли в больницу, где им оказали помощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
