ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали атаковали беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал глава региона в Telegram-канале.

Женщин отвезли в больницу, где им оказали помощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

