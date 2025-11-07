Вице-премьер Трутнев вспомнил, как отстреливался из винтовки от ВСУ в Угледаре

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил военкору Семену Пегову об инциденте в Угледаре (ДНР), где он, находясь в доме, попал под обстрел ВСУ и был вынужден открыть ответный огонь из винтовки.
Когда Пегов показал видео и спросил о причинах, по которым здание в Угледаре называют «домом Трутнева», полпред в шутку ответил, что журналист пытается его «окончательно раскрыть».
«Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два […] Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победил», — следует из итнервью Трутнева на Rutube-канале WarGonzo.
Хотя Трутнев не уточнил, когда именно случился этот эпизод, он отметил, что это было после занятия Угледара российскими войсками в октябре 2024 года. Город находится на расстоянии 60 км к юго-западу от Донецка, на границе ДНР с Запорожской областью.
Накануне глава Волновахского округа Донецкой Народной Республики Константин Зинченко сообщил, что восстановление Угледара запланировано на 2028−2030 годы.