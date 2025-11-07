Вице-премьер Трутнев вспомнил, как отстреливался из винтовки от ВСУ в Угледаре

«Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два […] Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победил», — следует из итнервью Трутнева на Rutube-канале WarGonzo.