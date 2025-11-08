Ричмонд
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры

Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение возле подстанции ЛЭП Балашовская.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области системы противовоздушной обороны успешно отбили атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры. По словам губернатора Андрея Бочарова, жилые дома не пострадали, жертв нет.

Подчеркивается, что в настоящий момент ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения в населённых пунктах рядом с подстанцией ЛЭП Балашовская.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября попытались атаковать объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области.

Известно, что за последнюю неделю Вооружённые силы Российской Федерации успешно предотвратили шесть попыток Вооружённых сил Украины прорвать окружение в Харьковской области.

