В Волгоградской области системы противовоздушной обороны успешно отбили атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры. По словам губернатора Андрея Бочарова, жилые дома не пострадали, жертв нет.
Подчеркивается, что в настоящий момент ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения в населённых пунктах рядом с подстанцией ЛЭП Балашовская.
Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября попытались атаковать объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области.
Известно, что за последнюю неделю Вооружённые силы Российской Федерации успешно предотвратили шесть попыток Вооружённых сил Украины прорвать окружение в Харьковской области.