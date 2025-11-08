Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в шести районах.

Источник: РИА "Новости"

По словам губернатора Юрия Слюсаря, речь идёт о Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Саратове из-за атаки БПЛА пострадал человек.

