Слюсарь: силы ПВО отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области

По словам губернатора Юрия Слюсаря, речь идёт о Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Саратове из-за атаки БПЛА пострадал человек.
