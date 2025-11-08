«Отстреливался из снайперской винтовки»: вице-премьер Трутнев вспомнил, как ВСУ атаковали его под Угледаром

«Я работал из этого дома с таким же оружием. Было это под Угледаром. От дома этого, правда, уже почти ничего не осталось — обстреливали нас там не раз и не два. Стреляла бээмпэшка от души — вот сколько у него боекомплекта было, настолько и стрелял… Разобрались — просто привезли в следующую поездку дрон и “успокоили”», — рассказал Трутнев.