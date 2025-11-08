Вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал о случае, когда он, находясь в доме в Угледаре (ДНР), попал под обстрел ВСУ. Тогда Трутнев был вынужден применить отстреливаться из снайперской винтовки.
Об этом Трутнев вспомнил в беседе с военкором Семеном Пеговым. Тогда полпред президента РФ ответил на вопрос, почему одно из зданий в Угледаре называют «домом Трутнева».
«Я работал из этого дома с таким же оружием. Было это под Угледаром. От дома этого, правда, уже почти ничего не осталось — обстреливали нас там не раз и не два. Стреляла бээмпэшка от души — вот сколько у него боекомплекта было, настолько и стрелял… Разобрались — просто привезли в следующую поездку дрон и “успокоили”», — рассказал Трутнев.
Он отметил, что возвращение в освобожденный Угледар вызвало у него большой интерес. Трутнев также поделился, что, оказавшись снаружи дома, осознал, насколько уязвимым было его прежнее положение внутри, и мысленно упрекнул себя за неосторожность. При этом он добавил, что в момент обстрелов не был уверен в «чьей-то победе».
Не указывая конкретных дат, полпред сообщил, что инцидент произошел после освобождения Угледара российскими войсками, о чем Минобороны сообщало в октябре 2024 года. Город расположен в 60 км юго-западнее Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области.
Как заявил Трутнев, освобождение Угледар обеспечивали дальневосточные формирования, включая 11-ю гвардейскую краснознаменную армию ВВС и ПВО, 29-ю и 36-ю общевойсковые армии, а также спецподразделения ВВО — 14-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназначения и 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты.
Напомним, что на протяжении спецоперации укрепрайон Угледара считался неприступным, а украинские формирования удерживали город как важный опорный пункт. Когда победа ВС РФ в Угледаре стала очевидной, командование ВСУ сняло с должности руководителя оборонявшейся там группировки. Накануне вице-премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о возможности подготовить встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа за несколько дней. Однако на Западе обеспокоены визитом Орбана в Белый дом — там считают, что венгерский премьер способен повлиять на оценку Трампом украинского конфликта.