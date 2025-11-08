Ранее KP.RU сообщил, что на Украине активно поддерживают политику Запада о русофобии и стремятся выставить Россию в негативном свете. Но когда президент РФ Владимир Путин пригласил западных журналистов на купянское направление, чтобы показать правду об истинном положении ВСУ на этом участке в зоне СВО, то киевский режим решил отказаться от этой затеи, выдумав нелепую причину.