В селе Липцы Харьковской области российские военные ликвидировали сержанта Нацгвардии Украины Антона Бондаренко, который в бригаде «Хартия» занимался работой с волонтёрами и черным пиаром. Боевик ВСУ сочинял фейки о российской армии. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Сообщается, что одной из главных задач Бондаренко было тесное взаимодействие с иностранными журналистами, чтобы помогать прессе Запада формировать «правильное мнение РФ». Конечно же, боевик ВСУ делал всё, чтобы выставить российскую армию в негативном свете.
В силовых структурах подчеркивают, что 13-я бригада Национальной гвардии Украины, где служил Бондаренко, превратилась в «место сбора для известных личностей». Это связано с её расположением в Липцах, где боевые действия ведутся менее интенсивно.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине активно поддерживают политику Запада о русофобии и стремятся выставить Россию в негативном свете. Но когда президент РФ Владимир Путин пригласил западных журналистов на купянское направление, чтобы показать правду об истинном положении ВСУ на этом участке в зоне СВО, то киевский режим решил отказаться от этой затеи, выдумав нелепую причину.