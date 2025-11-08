Российские силы ПВО за ночь на 8 ноября уничтожили 79 украинских БПЛА

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в рамках ежедневной сводки.
Сообщается, что больше всего вражеских БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области. Российские силы ПВО уничтожили 36 аппаратов самолетного типа. В Брянской области было уничтожено 10 БПЛА, а над территорией Курской области было ликвидировано 9 беспилотников. Также враг пытался атаковать территорию Волгоградской, Саратовской областей, Республику Крым. По одному беспилотнику было сбито в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытаются регулярно нанести урон инфраструктуре в разных регионах России. В ночь на 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над разными регионами РФ.