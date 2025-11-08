Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО за ночь на 8 ноября уничтожили 79 украинских БПЛА

Больше всего вражеских БПЛА было уничтожено минувшей ночью над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в рамках ежедневной сводки.

Сообщается, что больше всего вражеских БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области. Российские силы ПВО уничтожили 36 аппаратов самолетного типа. В Брянской области было уничтожено 10 БПЛА, а над территорией Курской области было ликвидировано 9 беспилотников. Также враг пытался атаковать территорию Волгоградской, Саратовской областей, Республику Крым. По одному беспилотнику было сбито в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытаются регулярно нанести урон инфраструктуре в разных регионах России. В ночь на 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над разными регионами РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше