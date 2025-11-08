Силы ПВО сбили 36 беспилотников над Ростовской областью

В ночь на субботу, 8 ноября, силы противовоздушной обороны России сбили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что атака на Ростовскую область была массированной. По данным местных властей, беспилотники были уничтожены над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Жертв и пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.