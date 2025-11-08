Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 36 беспилотников над Ростовской областью

Массированную атаку дронов отразили силы ПВО ночью в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 8 ноября, силы противовоздушной обороны России сбили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что атака на Ростовскую область была массированной. По данным местных властей, беспилотники были уничтожены над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Жертв и пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.