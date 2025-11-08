ВСУ потеряли в районе Красноармейска и Димитрова 279 солдат

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Центр» составили свыше 490 военных и танк, в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено почти 280 украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.