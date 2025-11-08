Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли в районе Красноармейска и Димитрова 279 солдат

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Центр» составили свыше 490 военных и танк, в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено почти 280 украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Источник: AP 2024

«В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров уничтожено 279 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер “Буцефал”, 2 боевые бронированные машины Humwee, 2 пикапа и гаубица М119. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 орудия полевой артиллерии и 3 автомобиля», — сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах Межевой, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Светлого, Новопавловки, Демурино и Котлино.