Группировка «Запад» под Купянском за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ

«В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают сжатие кольца окружения группировки противника. За сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, 2 миномета, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 5 пикапов, 3 автомобиля, склад боеприпасов и 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами», — проинформироовал Бигма.
Он отметил, что также была отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады из района Благодатовки с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Кроме того, в районе Петровки был пресечен прорыв штурмовой группы 1-й бригады Национальной гвардии к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, а также 3 артиллерийских орудия и миномета. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 36 тяжелых квадрокоптеров», — сообщил Бигма.
Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Шийковки, Яровой и Дружелюбовки.