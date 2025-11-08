Группировка «Запад» под Купянском за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ

Он отметил, что также была отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады из района Благодатовки с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Кроме того, в районе Петровки был пресечен прорыв штурмовой группы 1-й бригады Национальной гвардии к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.