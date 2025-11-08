Ричмонд
Группировка «Запад» под Купянском за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали до 50 украинских боевиков в районе Купянска за минувшие сутки. Всего потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 210 солдат ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают сжатие кольца окружения группировки противника. За сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, 2 миномета, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 5 пикапов, 3 автомобиля, склад боеприпасов и 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами», — проинформироовал Бигма.

Он отметил, что также была отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады из района Благодатовки с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Кроме того, в районе Петровки был пресечен прорыв штурмовой группы 1-й бригады Национальной гвардии к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, а также 3 артиллерийских орудия и миномета. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 36 тяжелых квадрокоптеров», — сообщил Бигма.

Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Шийковки, Яровой и Дружелюбовки.