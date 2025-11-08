В Саратове из-за атаки украинских БПЛА пострадало два человека

В Саратове два человека получили ранения средней тяжести в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — говорится в сообщении от губернатора региона.
Также губернатор региона отметил, что из-за атаки украинского дрона поврежден многоквартирный дом. Строение посечено осколками, выбиты стекла в нескольких квартирах. Губернатор заявил, что средства на ремонт многоквартирного дома будут выделены из бюджета региона.
Нужно отметить, что российские силы ПВО уничтожили над разными регионами РФ в ночь на 8 ноября 79 украинских беспилотников. Отмечается, что больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области.