Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове из-за атаки украинских БПЛА пострадало два человека

Губернатор региона рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников в Саратове.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове два человека получили ранения средней тяжести в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — говорится в сообщении от губернатора региона.

Также губернатор региона отметил, что из-за атаки украинского дрона поврежден многоквартирный дом. Строение посечено осколками, выбиты стекла в нескольких квартирах. Губернатор заявил, что средства на ремонт многоквартирного дома будут выделены из бюджета региона.

Нужно отметить, что российские силы ПВО уничтожили над разными регионами РФ в ночь на 8 ноября 79 украинских беспилотников. Отмечается, что больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше