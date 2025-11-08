Над Воронежской областью в ночь с 7 на 8 ноября ПВО уничтожила один БПЛА

Над Воронежской областью в ночь с 7 на 8 ноября силами ПВО уничтожен украинский дрон. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений.
Всего же, по информации Минобороны, минувшей ночью над Россией всего ликвидировано 79 украинских БПЛА самолётного типа.
Из них 36 также сбито над Ростовской областью, 10 — над Брянской, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской, по пять — над Белгородчиной и Крымом.
Три БПЛА уничтожены над Саратовской областью, и по одному — над Смоленской и Орловской.
