Над Воронежской областью в ночь с 7 на 8 ноября ПВО уничтожила один БПЛА

Пострадавших и повреждений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Над Воронежской областью в ночь с 7 на 8 ноября силами ПВО уничтожен украинский дрон. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений.

Всего же, по информации Минобороны, минувшей ночью над Россией всего ликвидировано 79 украинских БПЛА самолётного типа.

Из них 36 также сбито над Ростовской областью, 10 — над Брянской, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской, по пять — над Белгородчиной и Крымом.

Три БПЛА уничтожены над Саратовской областью, и по одному — над Смоленской и Орловской.

