В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Режим опасности налета БПЛА в Ленобласти отменен.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«На 11:30 отбой беспилотной опасности: Новгородская, Псковская, Ленинградская области», — написал он.

В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских БПЛА. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 36 единиц.

