В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«На 11:30 отбой беспилотной опасности: Новгородская, Псковская, Ленинградская области», — написал он.
В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских БПЛА. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 36 единиц.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше