Над регионами РФ за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА

«8 ноября текущего года в период с 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА над территорией Новгородской области и по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, Московского региона и Республики Башкортостан», — сказали там.
