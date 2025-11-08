Ричмонд
Над территорией Башкирии сбили украинский беспилотник

Над территорией Башкирии сбили украинский беспилотник.

В субботу, 8 ноября, над территорией Башкирии был сбит украинский беспилотник.

Всего в период с 9.00 до 12.00 по московскому времени «дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны России.

В сообщении уточняется, что 2 БПЛА сбили над территорией Новгородской области, по 1 БПЛА — над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской области и по 1 БПЛА — над территориями Московского региона и Республики Башкортостан.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на территории Башкирии объявлена беспилотная опасность, спустя несколько часов режим был снят.

