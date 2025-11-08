В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ

«Мне пишут, что военных инструкторов из учебных центров отправляют на фронт. То есть вместо того, чтобы учить, они сами воюют. Поэтому бригады остаются без подготовленных инструкторов, а обучать приходится раненым военным», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на Украине уже были случаи отправки «медиков в штурмовики», кроме того, «снимали людей с ПВО и отправляли на боевые позиции». По мнению парламентария, такие решения свидетельствуют о тотальном отсутствии системы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
*Внесен в список террористов и экстремистов.