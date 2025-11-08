Ричмонд
На Украине арестовали комбата, чьи военные погибли во время награждения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине отправил под стражу командира батальона, чей личный состав погиб 1 ноября во время торжественного награждения вследствие удара в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса — небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

2 ноября группировка войск «Восток» ВСУ сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области. Позже 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщил, что после ликвидации военных «определенные должностные лица» уже отстранены от занимаемых должностей. 4 ноября Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало досудебное расследование по факту ликвидации военных ВСУ из-за халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности во время воздушной тревоги.