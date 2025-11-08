На Украине арестовали комбата, чьи военные погибли во время награждения

2 ноября группировка войск «Восток» ВСУ сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области. Позже 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщил, что после ликвидации военных «определенные должностные лица» уже отстранены от занимаемых должностей. 4 ноября Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало досудебное расследование по факту ликвидации военных ВСУ из-за халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности во время воздушной тревоги.