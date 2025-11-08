Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА загорелись несколько гаражей, пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания.
«Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.
