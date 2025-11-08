Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА загорелись несколько гаражей, пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше