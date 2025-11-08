Ричмонд
Изюм в Харьковской области остался без света

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Город Изюм Харьковской области Украины остался без энергоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за значительных повреждений энергосетей свет сегодня, к сожалению, не появится», — говорится в сообщении.

Указывается, что ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Когда будет подано электричество, власти не сообщают.

Ранее украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская государственная копания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.