Изюм в Харьковской области остался без света

Ранее украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская государственная копания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.