Более 20 тысяч жителей Белгорода и пригорода остались без света из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что без света остались более 20 тысяч человек.
«На ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тысяч жителей», — пишет Гладков.
Уточняется, что в субботу система ПВО успешно сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет. Глава региона отметил, что энергетики работают над возобновлением подачи электричества, все экстренные службы также трудятся на местах.
Ранее KP.RU сообщил, что двое мужчин пострадали при атаке беспилотника ВСУ на приграничный район Белгородской области.