Минобороны: Силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над регионами России

Украинские дроны уничтожены с полудня до 20.00 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило об успешной ликвидации очередных 15 беспилотников ВСУ. Уточняется, что речь идет о дронах самолетного типа. Такое заявление ведомство опубликовало вечером 8 ноября.

Как пояснили в оборонном ведомстве, российские силы ПВО ликвидировали 15 БПЛА украинских боевиков за 8 часов — с 12.00 до 20.00 по московскому времени.

«Девять беспилотников было сбито над Крымом, по два — над Вологодской и Белгородской областями, еще по одному уничтожили над Курской областью и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 7 ноября системы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами.

А в ночь на 6 ноября силы ПВО успешно уничтожили 75 дронов ВСУ над регионами России.

