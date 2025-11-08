Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинской Виннице машина ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась

В Виннице машина ТЦК сбила мужчину, который пытался помешать насильственной мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

На Украине автомобиль ТЦК (структура, аналогичная военкомату) несколько раз сбил человека и скрылся. Инцидент произошёл, когда пострадавший пытался помешать насильственной мобилизации другого человека, информирует украинское издание «Страна».

В Telegram-канале издания размещено видео, на котором несколько людей в гражданской одежде пытаются вытащить мужчину из автомобиля с людьми в военной форме. Двое гражданских стоят, облокотившись на капот автомобиля, чтобы помешать ему уехать. При этом автомобиль ТЦК совершает маневр и отталкивает одного из гражданских. На другом ролике этот человек лежит без сознания на асфальте проезжей части.

«В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека», — сказано в сопровождающей ролики публикации.

Ранее пленный боец ВСУ Валерий Янчук рассказал о насильственной мобилизации его сотрудниками ТЦК по дороге на кладбище, когда он хотел посетить могилу родственников.

Как сотрудники ТЦК забрали украинского священника в церковном облачении с крестом, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем командир ВСУ Апостол заявил, что обойтись без насильственной мобилизации нельзя.