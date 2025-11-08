В украинской Виннице машина ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась

В Telegram-канале издания размещено видео, на котором несколько людей в гражданской одежде пытаются вытащить мужчину из автомобиля с людьми в военной форме. Двое гражданских стоят, облокотившись на капот автомобиля, чтобы помешать ему уехать. При этом автомобиль ТЦК совершает маневр и отталкивает одного из гражданских. На другом ролике этот человек лежит без сознания на асфальте проезжей части.