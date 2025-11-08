В украинской Виннице машина ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась

На Украине автомобиль ТЦК (структура, аналогичная военкомату) несколько раз сбил человека и скрылся. Инцидент произошёл, когда пострадавший пытался помешать насильственной мобилизации другого человека, информирует украинское издание «Страна».
В Telegram-канале издания размещено видео, на котором несколько людей в гражданской одежде пытаются вытащить мужчину из автомобиля с людьми в военной форме. Двое гражданских стоят, облокотившись на капот автомобиля, чтобы помешать ему уехать. При этом автомобиль ТЦК совершает маневр и отталкивает одного из гражданских. На другом ролике этот человек лежит без сознания на асфальте проезжей части.
«В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека», — сказано в сопровождающей ролики публикации.
Ранее пленный боец ВСУ Валерий Янчук рассказал о насильственной мобилизации его сотрудниками ТЦК по дороге на кладбище, когда он хотел посетить могилу родственников.
Как сотрудники ТЦК забрали украинского священника в церковном облачении с крестом, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем командир ВСУ Апостол заявил, что обойтись без насильственной мобилизации нельзя.