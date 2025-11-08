Ричмонд
Минобороны: За три часа над территорией РФ сбиты 15 беспилотников ВСУ

Минобороны: три региона РФ подверглись атаке украинских беспилотников.

Украинские военные предприняли попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.

При этом 12 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря. Ещё один украинский дрон сбит в небе над Ростовской областью.

Напомним, над Крымом уничтожили 5 беспилотников в ночь на 8 ноября.

Накануне МО РФ показало видео боевой работы ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. Как российские операторы дронов надежно прикрывают позиции ВС РФ с воздуха, читайте здесь на KP.RU.

Ранее в Москве отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов.

