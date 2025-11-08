Дежурные средства российской ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
«Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.
