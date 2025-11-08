На большей территории Харькова пропал свет после голубой вспышки

Электроснабжение пропало практически на всей территории Харькова, об этом информирует агентство РБК-Украина.
«В Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети», — сказано в публикации. Также сообщается, что в ряде районов этого украинского областного центра прекратилось водоснабжение.
При этом жители Харькова выкладывают в сеть видео сильной бело-голубой вспышки над городом, которая предшествовала отключению электричества.
Украинские СМИ сообщают что в Киеве также серьезные перебои в подаче электричества, в городе блэкаут, городское освещение отключено.
Тем временем на Украине остановили работу все государственные ТЭС. Сайт KP.RU рассказывает, что происходит в крупных украинских городах в условиях блэкаута.