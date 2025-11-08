На большей территории Харькова пропал свет после голубой вспышки

«В Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети», — сказано в публикации. Также сообщается, что в ряде районов этого украинского областного центра прекратилось водоснабжение.