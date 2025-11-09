Ричмонд
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении энергоснабжения

Вторая линия ЗАЭС— «Ферросплавная-1» — вернулась в строй после отключения 7 мая.

Источник: Комсомольская правда

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено сразу по двум линиям. Об этом сообщили в пресс-службе станции в Telegram.

«Сегодня в строй вернулась и вторая линия — “Ферросплавная-1”, которая была отключена с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и самой станции в предстоящий отопительный период», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что теперь энергоснабжение собственных нужд АЭС осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость всей энергосистемы.

Ремонт поврежденного участка ЛЭП «Ферросплавная-1» начали в субботу, 8 ноября. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения работ в районе станции удалось договориться о локальном прекращении огня.

Ранее KP.RU сообщил, что СВР узнала о планах Европы спровоцировать аварию на ЗАЭС и обвинить во всем Россию.

