Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено сразу по двум линиям. Об этом сообщили в пресс-службе станции в Telegram.
«Сегодня в строй вернулась и вторая линия — “Ферросплавная-1”, которая была отключена с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и самой станции в предстоящий отопительный период», — уточняется в сообщении.
Также подчеркивается, что теперь энергоснабжение собственных нужд АЭС осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость всей энергосистемы.
Ремонт поврежденного участка ЛЭП «Ферросплавная-1» начали в субботу, 8 ноября. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения работ в районе станции удалось договориться о локальном прекращении огня.
Ранее KP.RU сообщил, что СВР узнала о планах Европы спровоцировать аварию на ЗАЭС и обвинить во всем Россию.