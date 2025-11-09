Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинским военным бежать из ВСУ. Так она прокомментировала информацию о рекордных показателях по дезертирству из рядов украинской армии за октябрь.
«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: “Тикайте, хлопцы!”», — сказала Захарова в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ. Видео эфира дипломат опубликовала в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что только в октябре в самоволку ушли 21602 военнослужащих ВСУ, что эквивалентно личному составу более 40 батальонов. Получается, один военный покидает часть каждые две минуты. Это рекордный показатель.
Тем временем издание Military Watch Magazine (MWM), информирует, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже превысили отметку в 1,7 миллиона человек. Авторы материала подчеркнули, что эта пугающая цифра напрямую ведет к резкому увеличению случаев дезертирства.