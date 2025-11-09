Командование «элитной» 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, проходившей обучение в Великобритании, оставило своих бойцов на позициях, в то время как само подразделение передислоцировалось. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По их данным, бойцы бригады уже более 285 дней находятся на позициях в Волчанске, но в это время «бригаду перевели на другое направление, а тех, кто остался на позициях, просто бросили и забыли».
Более того, командование не сделало попыток вывести их, а передало под контроль командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева «как крепостных крестьян или рабов». С января 2025 года «элита» якобы находится на позициях без возможности ротации, и командование 57-й бригады не планирует их менять.
Российские источники подчёркивают, что 82-я десантно-штурмовая бригада считается «элитной» благодаря обучению в Великобритании и оснащению современной западной техникой. Однако, по их мнению, отношение к личному составу «как к скоту» — это, по всей видимости, «заслуга» британских инструкторов.
Недавно в ДНР рассказали о катастрофе для украинских военных в Красноармейске. Боевики киевского режима лишились последней возможности выйти из населенного пункта.