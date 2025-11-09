Вывел на торжественное построение и отправил на тот свет: комбата ВСУ, чьи подчинённые погибли во время награждения, отправили под арест

Суд на Украине арестовал командира батальона, подчинённые которого погибли во время торжественного награждения в Днепропетровской области. Об этом информирует украинского ГБР (Государственное бюро расследований).
«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что комбата подозревают в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения.
Напомним, 2 ноября российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории в Днепропетровске в момент проведения церемонии награждения украинских военнослужащих.
Это не первый подобный случай с украинскими военнослужащими. Так, в Сумах в момент ракетного удара 13 апреля проходила церемония награждения бойцов ВСУ.
В 2023 году также несколько высокопоставленных украинских военных погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.