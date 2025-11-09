Украинский военный Пакель рассказал, как бойцы ВС РФ спасли его от дрона ВСУ

Украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы российских вооружённых сил спасли его от атаки дрона ВСУ. Видео с его интервью разместило Минобороны РФ в Telegram.
Уточняется, что Пакель был взят в плен в Харьковской области.
«На нас все кидали: на нас даже “Баба Яга” скидывала снаряды. Сами своих же. На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — поведал Пакель.
Он добавил, что в этот момент российские солдаты вывели Пакеля и его сослуживцев из-под огня и взяли в плен. Он отметил, что в плену к ним относятся хорошо.
Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска (Покровска) окружённые бойцы ВСУ массово сдались, после того как все попытки прорыва из кольца российских войск оказались безуспешными.