ВВС США сообщили о прибытии бомбардировщиков B-52 на учения в Испанию

Отряд стратегических бомбардировщиков американских ВВС B-52H Stratotanker прибыл в Испанию, где пройдут военные учения, сообщило командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке (USAREUR-AF).
В этих манёврах также примут участие Финляндия, Литва, Швеция и другие союзники Вашингтона.
«Самолёты B-52 ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, Луизиана, прибыли 8 ноября 2025 года на авиабазу Морон в Испании…» — сказано в заявлении в соцсетях оперативного объединения.
Командование уточнило, что американские лётчики отработают основные этапы цикла поиска и поражения целей. Экипажи также будут учиться уклоняться от наземных и воздушных атак, направленных на ограничение свободы их маневрирования.
Напомним, в марте стало известно, что бомбардировщики B-52 впервые сбросили бомбы на полигон Роваярви в Финляндии. Им содействовали авианаводчики финских сухопутных сил и ВВС США.