Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС США сообщили о прибытии бомбардировщиков B-52 на учения в Испанию

Вместе с американскими лётчиками в военных манёврах примут участие Финляндия, Литва и Швеция.

Источник: Аргументы и факты

Отряд стратегических бомбардировщиков американских ВВС B-52H Stratotanker прибыл в Испанию, где пройдут военные учения, сообщило командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

В этих манёврах также примут участие Финляндия, Литва, Швеция и другие союзники Вашингтона.

«Самолёты B-52 ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, Луизиана, прибыли 8 ноября 2025 года на авиабазу Морон в Испании…» — сказано в заявлении в соцсетях оперативного объединения.

Командование уточнило, что американские лётчики отработают основные этапы цикла поиска и поражения целей. Экипажи также будут учиться уклоняться от наземных и воздушных атак, направленных на ограничение свободы их маневрирования.

Напомним, в марте стало известно, что бомбардировщики B-52 впервые сбросили бомбы на полигон Роваярви в Финляндии. Им содействовали авианаводчики финских сухопутных сил и ВВС США.