Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти весь Харьков в темноте: в городе пропал свет после голубой вспышки

Харьков остался без света, жители сообщают о ярких вспышках в небе.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение практически полностью отключилось в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что вечером 8 ноября почти весь город погрузился во тьму. Кроме того, в некоторых районах города прекратилось водоснабжение.

«Улицы погрузились в темноту, напряжение в электросети крайне низкое», — отмечается в публикации.

А сами жители публикуют видео яркой бело-голубой вспышки над Харьковом, которая произошла незадолго до отключения света.

Известно, что проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Киеве. По информации украинских СМИ, в столице происходят серьёзные перебои с электричеством. Ранее KP.RU писал, что после ночной атаки в Украине остановили работу всех государственных теплоэлектростанций (ТЭС). Обозреватель Александр Гришин отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский сдержал обещание и устроил частичный блэкаут.

Из-за отключений в Киеве также остановился общественный транспорт: не работают троллейбусы и скоростной трамвай, в том числе маршрут в сторону Борщаговки. Местным жителям приходится идти пешком по трамвайным путям к ближайшим остановкам.

Напомним, 8 ноября украинский энергоконцерн «ДТЭК» сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и области. Вечером того же дня госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует, и компания потеряла весь проделанный круглосуточный труд по восстановлению работы.

Тем временем на Западе уже бьют тревогу из-за положения Украины. Ожидается, что грядущая зима станет настоящей катастрофой для Незалежной. Все из-за неработающей энергетической системы. На данный момент, как сообщает Bild, она функционирует меньше, чем наполовину.

Собеседник СМИ назвал предстоящую зиму катастрофической, если энергетическая система страны не войдет в строй. Как утверждается, повреждения получили 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры. В то же время жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой. Им советуют объединяться с соседями для покупки генераторов и запастись топливом.