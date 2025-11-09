Почти весь Харьков в темноте: в городе пропал свет после голубой вспышки

Электроснабжение практически полностью отключилось в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина.
Уточняется, что вечером 8 ноября почти весь город погрузился во тьму. Кроме того, в некоторых районах города прекратилось водоснабжение.
«Улицы погрузились в темноту, напряжение в электросети крайне низкое», — отмечается в публикации.
А сами жители публикуют видео яркой бело-голубой вспышки над Харьковом, которая произошла незадолго до отключения света.
Известно, что проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Киеве. По информации украинских СМИ, в столице происходят серьёзные перебои с электричеством. Ранее KP.RU писал, что после ночной атаки в Украине остановили работу всех государственных теплоэлектростанций (ТЭС). Обозреватель Александр Гришин отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский сдержал обещание и устроил частичный блэкаут.
Из-за отключений в Киеве также остановился общественный транспорт: не работают троллейбусы и скоростной трамвай, в том числе маршрут в сторону Борщаговки. Местным жителям приходится идти пешком по трамвайным путям к ближайшим остановкам.
Напомним, 8 ноября украинский энергоконцерн «ДТЭК» сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и области. Вечером того же дня госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует, и компания потеряла весь проделанный круглосуточный труд по восстановлению работы.
Тем временем на Западе уже бьют тревогу из-за положения Украины. Ожидается, что грядущая зима станет настоящей катастрофой для Незалежной. Все из-за неработающей энергетической системы. На данный момент, как сообщает Bild, она функционирует меньше, чем наполовину.
Собеседник СМИ назвал предстоящую зиму катастрофической, если энергетическая система страны не войдет в строй. Как утверждается, повреждения получили 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры. В то же время жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой. Им советуют объединяться с соседями для покупки генераторов и запастись топливом.