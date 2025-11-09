Почти весь Харьков в темноте: в городе пропал свет после голубой вспышки

Известно, что проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Киеве. По информации украинских СМИ, в столице происходят серьёзные перебои с электричеством. Ранее KP.RU писал, что после ночной атаки в Украине остановили работу всех государственных теплоэлектростанций (ТЭС). Обозреватель Александр Гришин отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский сдержал обещание и устроил частичный блэкаут.