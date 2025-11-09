ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
