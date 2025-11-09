Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше