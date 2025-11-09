«Сейчас ноль генерации. Ноль!»: ВС РФ нанесли самый массированный удар по украинским ТЭС с начала конфликта

Все государственные ТЭС на Украине остановились после точечных ударов российских военных в ночь на субботу 8 ноября. Об этом информировала энергетическая компания Украины «Центрэнерго».
«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Станции в огне! Мы остановились! Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — цитировали украинские СМИ распространённый этим ведомством релиз.
При этом жители крупных и небольших населённых пунктов Украины выкладывали в сеть фото оставшихся без электричества кварталов Киева, Харькова, Чернигова, Кременчуга и других городов. Также сообщалось, что во многих регионах пропало и водоснабжение.
Так, украинское издание «Страна» отмечало, что Киев буквально погрузился во тьму и публиковало видеозаписи, на которых видны обесточенные киевские улицы.
В то же время в Харькове на Украине наступил транспортный коллапс: сообщалось, что временно прекращена работа метро и электротранспорта. При этом метро начало функционировать в режиме укрытия, информировали местные власти.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Напомним, в ночь на воскресенье 9 ноября электричество пропало на большей части Харькова. При этом местные жители выкладывают в сеть видео сильной бело-голубой вспышки над городом, которая предшествовала отключению электричества.
Ранее эксперт Марцинкевич, проанализировав ситуацию с отключениями электричества на Украине, пришёл к выводу, что эта страна при регулярных ударах по объектам энергосистемы продержится до ноября, а далее наступит полный блэкаут.
Тем временем украинцам советуют обучиться дыхательной гимнастике, чтобы эффективно бороться со связанным с блэкаутом стрессом. Среди других советов — поспать час-другой после обстрела, погулять по улице, пообщаться с домашними питомцами, сходить в бассейн или в баню.