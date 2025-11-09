«Сейчас ноль генерации. Ноль!»: ВС РФ нанесли самый массированный удар по украинским ТЭС с начала конфликта

«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Станции в огне! Мы остановились! Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — цитировали украинские СМИ распространённый этим ведомством релиз.