Над регионами России за ночь сбили 44 украинских беспилотника

Из них 43 дрона сбили над Брянской областью.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над Брянской областью и 1 — над Ростовской.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 [мск] 8 ноября до 07:00 [мск] 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — рассказали в военном ведомстве.

