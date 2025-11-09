Над регионами России за ночь сбили 44 украинских беспилотника

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над Брянской областью и 1 — над Ростовской.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 [мск] 8 ноября до 07:00 [мск] 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — рассказали в военном ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше