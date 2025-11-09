«Не выгодно забирать, даже тела»: пленный рассказал о махинациях командования ВСУ ради денег

Украинское командование скрывает сведения о захваченных в плен и погибших солдатах, чтобы занижать официальную статистику потерь и присваивать выделенные средства. Об этом рассказал пленный военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник в интервью РИА Новости.
«Им [командованию ВСУ] невыгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что [потерь] несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на 10, а на 100 почти потери украинской армии», — отметил пленный.
Иван уточнил, что командиры намеренно скрывают сведения о погибших, чтобы избежать выплаты компенсации их родственникам. Он добавил, что, пока его статус пленного не подтвержден официально, заработная плата продолжает поступать на банковскую карту, а командиры пытаются получить доступ к этим средствам.
Ранее KP.RU писал, что руководство ВСУ разработало методические указания, в которых регламентируется ликвидация сослуживцев, пытающихся сдаться в плен. По сообщению российских силовых структур, при попытках покинуть позиции действия координируются и применяются беспилотники для поражения дезертиров.