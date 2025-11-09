Видимость присутствия «своих»: разведчик рассказал о попытках ВСУ обмануть бойцов РФ при штурме

Также KP.RU сообщал, что ВСУ для ударов по территории России применяют списанные британские беспилотные корабельные мишени, пытаясь обмануть российскую систему ПВО. Боец с позывным «Адвокат» уточнил, что такие устройства распознаются средствами противовоздушной обороны как ложные цели для отвлечения внимания, но РЛС уже научились их отличать.