Видимость присутствия «своих»: разведчик рассказал о попытках ВСУ обмануть бойцов РФ при штурме

Военные разведки 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на разрушенных опорных пунктах на Краснолиманском направлении обнаруживали тела военнослужащих ВСУ, одетых в форму ВС РФ. Об этом сообщил боец с позывным «Рокс» в интервью РИА Новости.
«Находили документы и, самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское», — отметил военный.
«Рокс» высказал предположение, что украинские бойцы могли переодеваться в форму российских сил, чтобы ввести в заблуждение штурмующие подразделения и создать видимость присутствия «своих» на позициях.
Также KP.RU сообщал, что ВСУ для ударов по территории России применяют списанные британские беспилотные корабельные мишени, пытаясь обмануть российскую систему ПВО. Боец с позывным «Адвокат» уточнил, что такие устройства распознаются средствами противовоздушной обороны как ложные цели для отвлечения внимания, но РЛС уже научились их отличать.