Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска прорвали оборону ВСУ на севере Мирнограда

Штурмовые группы вытеснили противника с нескольких позиций в многоэтажных зданиях.

Источник: Аргументы и факты

Согласно оперативной информации, российские войска прорвали оборону ВСУ с севера города Димитров (Мирноград), сообщают военкоры.

Под контроль российских сил перешла железнодорожная станция Центральная. Штурмовые группы вытеснили противника с нескольких позиций в многоэтажных зданиях на улице Мухамадеева и Львовском переулке.

На северной окраине Мирнограда уже замечены российские штурмовики на мотоциклах. Войска РФ продолжают продвижение в северо-восточных районах города.

Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских военных западной части села Ровное, расположенного неподалеку от Мирнограда.