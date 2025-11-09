Российские войска прорвали оборону ВСУ на севере Мирнограда

Согласно оперативной информации, российские войска прорвали оборону ВСУ с севера города Димитров (Мирноград), сообщают военкоры.
Под контроль российских сил перешла железнодорожная станция Центральная. Штурмовые группы вытеснили противника с нескольких позиций в многоэтажных зданиях на улице Мухамадеева и Львовском переулке.
На северной окраине Мирнограда уже замечены российские штурмовики на мотоциклах. Войска РФ продолжают продвижение в северо-восточных районах города.
Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских военных западной части села Ровное, расположенного неподалеку от Мирнограда.