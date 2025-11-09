Ричмонд
Российские войска отразили шесть атак ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные Силы отразили шесть атак в Харьковской области, которые ВСУ собирались провести для деблокирования своих окруженных формирований, сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены шесть атак подразделений 151-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии из районов населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.