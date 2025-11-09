Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина и Коднратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.