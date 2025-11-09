Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 95 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.