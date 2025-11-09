Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Запада»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.