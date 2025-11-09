«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
ПВО за сутки сбила 247 украинских беспилотника
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за минувшие сутки в ходе СВО сбили ракету большой дальности «Нептун», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.