Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за сутки сбила 247 украинских беспилотника

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за минувшие сутки в ходе СВО сбили ракету большой дальности «Нептун», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.