Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ прорваться и выйти на севере Красноармейска

Российские подразделения пресекли попытку ВСУ прорваться и выйти из Красноармейска на севере города, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что город «практически и физически окружен».
«Есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — сказал Пушилин.
Он также рассказал, что ВСУ пытаются контратаковать в Родинском, чтобы спасти хотя бы часть группировки в районе города Димитрова, «но без каких-то характерных успехов».
Ранее глава ДНР рассказал, что украинские военные, почти окруженные в Красноармейско-Дмитровской агломерации, из-за натиска российских сил сдаются в плен.