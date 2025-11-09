Ричмонд
Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ прорваться и выйти на севере Красноармейска

Украинские войска пытаются спасти часть своей группировки в районе Димитрова, сообщил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения пресекли попытку ВСУ прорваться и выйти из Красноармейска на севере города, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что город «практически и физически окружен».

«Есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — сказал Пушилин.

Он также рассказал, что ВСУ пытаются контратаковать в Родинском, чтобы спасти хотя бы часть группировки в районе города Димитрова, «но без каких-то характерных успехов».

Ранее глава ДНР рассказал, что украинские военные, почти окруженные в Красноармейско-Дмитровской агломерации, из-за натиска российских сил сдаются в плен.

