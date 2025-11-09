Ричмонд
Стали известны детали о продвижении ВС РФ в Красноармейске

ВС России начали зачистку центра Красноармейска от ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия активно продвигается в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным на 9 ноября, войска начали зачистку центра города. Об этом рассказал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в городе идут бои. Затронута восточная часть Центрального района Красноармейска. По словам главы ДНР, боевики ВСУ пытаются выйти из окружения с северной части города.

«Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем», — заверил Денис Пушилин.

ВС РФ также пресекли попытку боевиков прорваться. Инцидент предотвращен. Денис Пушилин подчеркнул, что сам Красноармейск уже практически и физически окружен ВС России.

