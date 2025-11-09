Ричмонд
Над Крымом за три часа сбили 10 БПЛА

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«9 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказали там.

