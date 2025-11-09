На Украине повреждены важные инфраструктурные объекты: власти объявили о ЧС

Инфраструктурные объекты подверглись атаке в Сумской области. Взрывы прозвучали в Ромнах. В городе объявили ЧС военного характера. Об этом уведомил мэр Олег Строгний в соцсети.
В материале не уточняется, какие объекты инфраструктуры были повреждены. Известно, что в городе развернули штаб по ликвидации последствий.
«К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — заявил Олег Строгний.
Все государственные ТЭС на Украине остановились в ночь на субботу 8 ноября. По данным энергетической компании Украины «Центрэнерго», бойцы Вооруженных Сил России нанесли самый массированный удар по ТЭС. Генерации — ноль, говорится в материале.