На Украине повреждены важные инфраструктурные объекты: власти объявили о ЧС

Мэр Строгний объявил о ЧС военного характера в Ромнах Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Инфраструктурные объекты подверглись атаке в Сумской области. Взрывы прозвучали в Ромнах. В городе объявили ЧС военного характера. Об этом уведомил мэр Олег Строгний в соцсети.

В материале не уточняется, какие объекты инфраструктуры были повреждены. Известно, что в городе развернули штаб по ликвидации последствий.

«К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — заявил Олег Строгний.

Все государственные ТЭС на Украине остановились в ночь на субботу 8 ноября. По данным энергетической компании Украины «Центрэнерго», бойцы Вооруженных Сил России нанесли самый массированный удар по ТЭС. Генерации — ноль, говорится в материале.