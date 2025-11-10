Ричмонд
В Киеве объявили воздушную тревогу в ночь на 10 ноября

В десяти украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная тревога объявлена в украинской столице. Она была объявлена через девять минут после полуночи, информирует онлайн-карта оповещений министерства цифровой трансформации Украины.

Из данных карты следует, что воздушная тревога в ночь на понедельник 10 ноября объявлена не только в Киеве, но и в десяти украинских регионах. Речь о Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Киеве серьезные перебои в подаче электричества, в городе блэкаут, городское освещение отключено.

