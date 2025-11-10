В Киеве объявили воздушную тревогу в ночь на 10 ноября

Из данных карты следует, что воздушная тревога в ночь на понедельник 10 ноября объявлена не только в Киеве, но и в десяти украинских регионах. Речь о Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.